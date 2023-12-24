MacRumors назвала самые ожидаемые новинки Apple 2024 года

Слухи предрекают насыщенный гаджетный 2024 год для Apple.

Ожидаются обновленные AirPods 4 с активным шумоподавлением и новый iPad Pro с OLED-экраном.

К 10-летию Apple Watch готовится модель Apple Watch X со следующими улучшениями: новый дизайн, магнитное крепление ремешка, функции мониторинга АД и апноэ.

Серия iPhone 16, вероятно, принесёт больше премиальных возможностей в стандартные модели, а Pro получат Wi-Fi 7 и 5G.

Выход ожидается у гарнитуры виртуальной реальности Apple Vision Pro, хотя её высокая цена в 3500 долларов и ограниченность могут немного испортить впечатление.