MacRumors: Apple Watch Series 9 не будут отличаться от Series 7, но получат новый чип S9

Сообщается, что новая модель часов Apple Watch Series 9 в значительной степени повторит внешний дизайн предыдущих версий. Главным отличием в этой модели станет новый чип Apple S9, о чем информирует портал MacRumors, ссылаясь на источник издания Instant Digital.

По утечке данных, Apple Watch 9 сохранит схожий дизайн с прошлогодней моделью. Однако новинка получит улучшенную производительность за счет нового чипа Apple S9, который, согласно информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, будет основан на чипе A15 Bionic, применяемом в iPhone 13 и 14.

Этот обновленный чип ожидается значительно повысить производительность и скорость запуска приложений, а также увеличить время автономной работы часов. Также предполагается, что этот же чип будет использоваться во втором поколении смарт-часов Apple Watch Ultra.

Заметно, что весьма долгое время компания Apple применяла в своих часах один и тот же чип. В часах Apple Watch Series 6, 7, 8, SE второго поколения и Apple Watch Ultra использовался чип на основе Apple A13 Bionic, который первоначально применялся в iPhone 11.

Согласно слухам, презентация новых часов Apple и смартфонов iPhone 15 намечена на 13 сентября.