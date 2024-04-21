MacRumors: Apple отказалась от выпуска аксессуаров из некачественного материала FineWoven

По информации известного аналитика и коллекционера прототипов из мира Apple, известного под псевдонимом «Kosutami», компания прекратила производство аксессуаров из материала FineWoven.

В сообщении на X (ранее известной как Twitter), Kosutami пояснил, что причиной прекращения производства аксессуаров FineWoven стало их низкое качество и недолговечность. Возможно, в будущем компания перейдет на использование другого материала, не содержащего кожу, для своих премиальных аксессуаров.

В сентябре прошлого года Apple прекратила продажу аксессуаров из кожи и заменила их более экологичным материалом FineWoven, описываемым компанией как «роскошный и прочный микротвилл» из 68% переработанного полиэстера, полученного из использованных потребителем материалов.

Чехлы для iPhone FineWoven стоили 59 долларов, кошельки MagSafe — 59 долларов, держатели AirTag — 35 долларов, а ремешки для Apple Watch — 99 долларов.

Аксессуары из этого материала получили очень негативные отзывы со стороны покупателей, которые указывали на низкую прочность и неудовлетворительное качество.

Обновленные модели аксессуаров FineWoven в новых цветовых вариантах отсутствовали в весеннем обновлении Apple. Если Apple действительно прекратила производство аксессуаров FineWoven, то у компании потребуется некоторое время, чтобы имеющийся складский запас аксессуаров постепенно исчерпался.

Источник: MacRumors.