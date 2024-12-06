MacRumors: 6 экс-сотрудников Apple украли более $150 тысяч на благотворительности

Шестеро бывших сотрудников Apple обвиняются в мошенничестве, связанном с благотворительной программой компании, согласно заявлению окружного прокурора округа Санта-Клара.

Apple имеет программу, позволяющую сотрудникам удваивать свои благотворительные пожертвования. Однако обвиняемые придумали схему, чтобы сделать фальшивые пожертвования и обмануть компанию на тысячи долларов.

Основной инициатор, Сиу Кей Кван, убедил других сотрудников пожертвовать деньги в организации, с которыми он был связан, такие как Американско-китайский международный культурный обмен и Hop4Kids.

После возврата пожертвований от Apple, сотрудники получали свои деньги обратно, а средства оставались у компании. Кроме того, они указывали фальшивые пожертвования в своих налоговых декларациях, что приносило им дополнительные выплаты.

С 1 июля 2018 года по 6 апреля 2021 года они собрали около 152 000 долларов через программу Apple и завысили сумму благотворительных взносов на 100 000 долларов для налоговых вычетов.

Apple обнаружила мошенничество и обратилась в прокуратуру. Прокурор Джефф Розен отметил важность борьбы с подобными злоупотреблениями и поблагодарил Apple за сотрудничество.

Обвиняемым предъявлены обвинения в крупном хищении, сговоре, лжесвидетельстве и налоговом мошенничестве. Им грозят серьезные наказания, включая тюремное заключение и штрафы, если их признают виновными.

Источник: MacRumors.