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macOS Big Sur уже доступна пользователям

12.11.2020 23:06

Обновление системы приносит свежий, новый дизайн, улучшения Safari, сообщений, карт и конфиденциальности и разработано для мощного чипа Apple M1.

macOS Big Sur уже доступна пользователям

Впервые за почти два десятилетия Apple решила увеличить номер версии операционной системы Mac. Это изменение призвано привлечь внимание как к предстоящему переходу Apple Silicon — Big Sur будет первой версией macOS, работающей на собственных чипах Apple, даже если она не первая, которая потребует эти чипы, — так и к редизайну со вкусом iPad, который значительно впервые за долгое время кардинально меняет внешний вид и звучание операционной системы. Даже обновление Yosemite после iOS-7 приложило все усилия, чтобы сохранить большинство вещей на одном месте, поскольку оно изменило их внешний вид.

Big Sur представляет собой красивый редизайн и содержит новые улучшения для ключевых приложений, включая Safari, Сообщения и Карты, а также новые функции конфиденциальности. Big Sur спроектирован таким образом, чтобы в полной мере использовать всю мощь процессора M1, чтобы сделать работу с macOS еще лучше для новых 13-дюймовых MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini. Сочетание Big Sur и M1 действительно выводит Mac на совершенно новый уровень с невероятными возможностями, эффективностью и большим количеством приложений, чем когда-либо прежде, сохраняя при этом все, что пользователи любят в macOS.

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