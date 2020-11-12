macOS Big Sur уже доступна пользователям

Обновление системы приносит свежий, новый дизайн, улучшения Safari, сообщений, карт и конфиденциальности и разработано для мощного чипа Apple M1.

Впервые за почти два десятилетия Apple решила увеличить номер версии операционной системы Mac. Это изменение призвано привлечь внимание как к предстоящему переходу Apple Silicon — Big Sur будет первой версией macOS, работающей на собственных чипах Apple, даже если она не первая, которая потребует эти чипы, — так и к редизайну со вкусом iPad, который значительно впервые за долгое время кардинально меняет внешний вид и звучание операционной системы. Даже обновление Yosemite после iOS-7 приложило все усилия, чтобы сохранить большинство вещей на одном месте, поскольку оно изменило их внешний вид.

Big Sur представляет собой красивый редизайн и содержит новые улучшения для ключевых приложений, включая Safari, Сообщения и Карты, а также новые функции конфиденциальности. Big Sur спроектирован таким образом, чтобы в полной мере использовать всю мощь процессора M1, чтобы сделать работу с macOS еще лучше для новых 13-дюймовых MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini. Сочетание Big Sur и M1 действительно выводит Mac на совершенно новый уровень с невероятными возможностями, эффективностью и большим количеством приложений, чем когда-либо прежде, сохраняя при этом все, что пользователи любят в macOS.