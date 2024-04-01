Machenike выпустила 24-дюймовый геймерский монитор со 100 Гц за $70

Модель MZF24F100 от Machenike предлагает 24-дюймовый экран с частотой до 100 Гц по цене всего 70 долларов.

Хотя эта частота не является самой высокой среди более дорогих моделей, стоит отметить, что с поддержкой технологии AdaptiveSync кадровая частота монитора синхронизируется с частотой кадров в игре.

Это означает, что для частоты 144, 165 или 240 Гц на современном мониторе, необходимо иметь соответствующую частоту кадров в игре, что не всегда возможно.

Монитор основан на 24-дюймовой IPS-панели с разрешением Full HD. Он также отличается узкой рамкой с трех сторон шириной всего 6 мм. В наличии имеются порты HDMI и VGA для подключения различных устройств.