MacBook Pro на базе Apple M2 выйдет в следующем году

Пообещав устройства MacBook на базе Apple Silicon, технический гигант из Купертино официально выпустил свой новый чипсет M1 на базе ARM и три новых устройства Mac — MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Этим компания официально начала переход от Intel к собственному Apple Silicon на базе ARM.

Пока что отзывы новых устройств Mac на базе M1 довольно хорошие, благодаря хорошей производительности и увеличенному времени автономной работы. Сейчас появились сообщения о новом, более мощном чипсете компании для устройств Mac — Apple M2.

Также сообщается, что Apple планирует выпустить в следующем году две новые модели MacBook Pro. Ожидается, что в 2022 году компания выпустит обновленный MacBook Air вместе с MacBook Pro и MacBook, оснащенный дисплеем Mini-LED .

Интересно, что в отчете также утверждается, что Apple выпустит пару зарядных устройств GaN в 2021 году. Пока ничего не известно об указанных зарядных устройствах, но если это правда, то ожидайте меньшего зарядного устройства с новыми покупками MacBook.