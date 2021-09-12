MacBook Pro M1X поступит в продажу через несколько недель

На мероприятии Apple «California Streaming» есть шанс продемонстрировать новые модели MacBook Pro, оснащенные чипом M1X, с сообщением о том, что заказы могут поступить в течение «нескольких недель» после мероприятия.

После нескольких недель сообщений о том, что ожидаемые 14-дюймовые MacBook Pro и 16-дюймовые MacBook Pro испытывают задержки в производстве , которые затем, казалось бы , были устранены, заявлено, что запуск новых моделей произойдет в ближайшее время.

В воскресном информационном бюллетене «Power On» для Bloomberg Марк Гурман говорит, что модели M1X MacBook Pro должны «появиться на полках в ближайшие несколько недель». Хотя вполне вероятно, что Apple будет использовать специальное мероприятие для запуска обновленных моделей, Гурман прямо не говорит, что они появятся во время презентации, но они запланированы на осенний выпуск.

Что касается спецификаций новых моделей, Гурман говорит, что они будут использовать «высокопроизводительные чипы M1», будут иметь «магнитную зарядку MagSafe» и не будут иметь сенсорной панели. По слухам, они будут включать мини-дисплеи со светодиодной подсветкой, обеспечивающие высокий уровень контрастности и улучшенную цветопередачу.

Помимо MacBook Pro, Apple также планирует выпустить этой осенью ряд продуктов, включая iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3 и новые iPad.