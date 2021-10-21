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MacBook Pro M1 Max набрал 11542 балла за многоядерность в Geekbench

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Несколько дней назад Apple официально выпустила на рынок новейшие ноутбуки MacBook Pro и Max . Apple MacBook Pro M1 Max оснащен 16-дюймовым дисплеем и новым чипсетом M1 Max. Ноутбук только что прошел сертификацию Geekbench и показал впечатляющие результаты.

Согласно сертификации Geekbench, Apple MacBook Pro M1 Max набрал 1749 одноядерных и 11542 многоядерных баллов. Этот результат впечатляет по сравнению со старыми моделями. Предполагается, что основное увеличение производительности ноутбука связано с набором микросхем M1 Max.

Говорят, что M1 Max намного быстрее чипсета M1. Фактически, результат M1 Max в два раза выше, чем у более старого чипсета M1. Говоря о M1 Max, он поддерживает 64 ГБ памяти и пропускную способность до 400 ГБ / с. Чипсет основан на 5-нм технологии и включает 57 миллиардов транзисторов.

 

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