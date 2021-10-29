MacBook Pro 2021 года оснащен эталонными режимами отображения и точными настройками калибровки

Усовершенствованный дисплей Pro Display XDR от Apple поставляется с несколькими опциями эталонного режима, которые позволяют пользователям изменять определенные настройки цвета дисплея в соответствии со своим рабочим процессом. Поскольку MacBook Pro 2021 года оснащен дисплеем Liquid Retina XDR с характеристиками, аналогичными дисплею Apple за 5000 долларов, компания сделала те же эталонные режимы доступными для своих новых ноутбуков.

Как подробно описано в статье поддержки на веб-сайте Apple, новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro «включают несколько эталонных режимов, которые охватывают типичные рабочие процессы создания контента для нескольких типов мультимедиа». Эти режимы можно использовать для настройки дисплея для различных типов мультимедиа, чтобы профессионалы могли видеть, как контент будет выглядеть на других дисплеях и цветовых профилях.

Вы можете использовать эталонные режимы, включенные в ваш дисплей, чтобы соответствовать производственным требованиям HDR, HD, SD-видео и других типов мультимедиа. Каждый эталонный режим устанавливает цветовое пространство, точку белого, гамму и яркость на вашем дисплее. Узнайте о каждом эталонном режиме, включенном в ваш дисплей.

По умолчанию MacBook Pro 2021 года поставляется с установленным режимом «Apple XR Display», который поддерживает широкую цветовую гамму (DCI-P3) и до 1600 нит. Другие режимы включают «Apple Display», который ограничивает яркость до 500 нит, «HDR Video» на основе формата P3-ST 2084, широко используемого для видеопроизводства 4K, а также «Интернет и Интернет» для отображения цветов на основе sRGB вместо DCI- P3.

Для действительно конкретных целей Apple также добавила возможность изменять точные настройки калибровки дисплея MacBook Pro. Это позволяет пользователям регулировать координаты цветности дисплея путем измерения белого изображения для точной калибровки.

Новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro оснащены мини-светодиодным дисплеем с яркостью до 1600 нит и ProMotion для переменной частоты обновления до 120 Гц. Они также являются первыми компьютерами Mac с выемкой в ​​верхней части экрана.