Главная » Новости

MacBook Pro 13 с процессором M2 получил SSD с 256 ГБ на 33-50% медленнее аналога с M1

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Чем объясняется такое решение компании непонятно, возможно с нехваткой комплектующих или сильным желанием сэкономить.
Пользователи MacBook Pro с 13-дюймовым экраном и процессором Apple M2 заметили, что ноутбуки оснащены более дешевыми SSD накопителями в сравнении с MacBook Pro на процессоре М1.

После тестов выяснилось, что MacBook Pro на Apple M2 вдвое меньшая скорость SSD, чем в MacBook Pro на Apple M1.

Так, скорость чтения SSD на 256 ГБ в ноутбуке на новейшем процессоре составляет 1446 МБ/с против 2900 МБ/с версии SSD, который устанавливается в 13-дюймовый MacBook Pro с М1.

Скорость записи SSD тоже ниже — 1463 МБ/с против 2215 МБ/с.

Отмечается, что новый 13-дюймовый MacBook Pro с 256 ГБ памяти получил память с одним чипом NAND, а это и снизило скорость чтения и записи. Например, у прошлой версии установлен накопитель с двумя чипами NAND.

MacBook Pro 13
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.