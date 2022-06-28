MacBook Pro 13 с процессором M2 получил SSD с 256 ГБ на 33-50% медленнее аналога с M1

Чем объясняется такое решение компании непонятно, возможно с нехваткой комплектующих или сильным желанием сэкономить.

Пользователи MacBook Pro с 13-дюймовым экраном и процессором Apple M2 заметили, что ноутбуки оснащены более дешевыми SSD накопителями в сравнении с MacBook Pro на процессоре М1.

После тестов выяснилось, что MacBook Pro на Apple M2 вдвое меньшая скорость SSD, чем в MacBook Pro на Apple M1.

Так, скорость чтения SSD на 256 ГБ в ноутбуке на новейшем процессоре составляет 1446 МБ/с против 2900 МБ/с версии SSD, который устанавливается в 13-дюймовый MacBook Pro с М1.

Скорость записи SSD тоже ниже — 1463 МБ/с против 2215 МБ/с.

Отмечается, что новый 13-дюймовый MacBook Pro с 256 ГБ памяти получил память с одним чипом NAND, а это и снизило скорость чтения и записи. Например, у прошлой версии установлен накопитель с двумя чипами NAND.