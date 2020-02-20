MacBook Air с новым процессором Intel будет в 4 раза медленнее MacBook Pro

Apple для своих обновленных ноутбуков будет использовать 10-нанометровые процессоры Intel, и недавно появились данные тестов новых ноутбуков.

В тестах использовали 13-дюймовые MacBook Pro с процессорами Core i7 и Core i5.

В крайней правой колонке таблицы находится Core i3. Предположительно он будет устанавливаться в MacBook Air.

Самую высокую производительность показал MacBook Pro процессором Core i7-1068NG7, а это чип является точной копией Core i7-1068G7, который был представлен в прошлом году, но в каталоге Intel его до сих пор нет.

Не намного меньше демонстрирует производительность Core i5-1038NG7, а вот Core i3-1000NG4 по всем параметрам оказался в четыре раза медленнее чем Core i7-1068NG7.