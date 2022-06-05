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Серия MacBook Air в 2022 году выйдет в старых цветах

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24-дюймовые iMac на рынок вышли в разных цветах, и ожидалось что MacBook Air 2022 года будет выполнен в такой же палитре, как и моноблок.
Но по данным авторитетного источника Марка Гурмэна, серия MacBook Air в этом году выйдет в сером, серебристом и золотом цветах. Такая палитра используется в MacBook Air и сейчас.

Пока не известно получит ли серия «челку» как в MacBook Pro и новый корпус, или все останется по-старому и обновят только «железо».

Презентация MacBook Air должна состоятся на следующей неделе на конференции разработчиков.

MacBook Air
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