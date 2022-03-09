Mac Pro теперь начинается с 512 ГБ памяти и графики Radeon Pro W5500X

Apple на этой неделе обновила свою базовую модель Mac Pro, включив в нее 512 ГБ памяти и графику AMD Radeon Pro W5500X по той же стартовой цене в 5999 долларов. Ранее эта конфигурация включала 256 ГБ памяти и графику Radeon Pro 580X. Эти изменения относятся как к башенной, так и к стоечной версии Mac Pro.

Как мы сообщали ранее, Apple также сделала графику AMD Radeon Pro W6600X доступной в качестве опции обновления для Mac Pro за 300 долларов.

Выпущенный в декабре 2019 года Mac Pro продолжает использовать процессоры Intel Xeon, но Apple подтвердила во вторник во время своего мероприятия «Peek Performance», что планируется выпуск кремниевой версии высокопроизводительного настольного компьютера Apple. Apple не сообщила сроки выпуска или какие-либо дополнительные сведения о будущем Mac Pro.

Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщал , что кремниевая версия Apple Mac Pro будет иметь два варианта чипа, в том числе один с 20-ядерным процессором и 64-ядерным графическим процессором, а другой — с 40-ядерным процессором и 128-ядерным процессором. основной графический процессор.