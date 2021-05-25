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Mac mini на M1X отличается более тонким корпусом и имеет тот же магнитный разъем питания, что и новый iMac

25.05.2021 16:22

В своем последнем видео Джон Проссер утверждает, что грядущий Mac mini на базе M1X также представит новое поколение промышленного дизайна для автономного Mac от Apple. Ожидается, что эта модель заменит в линейке более дорогой Mac mini на Intel в цвете «серый космос», а Mac mini на M1 останется в качестве машины начального уровня.

По словам Проссера, Mac mini 2021 года будет иметь новое внешнее шасси с отражающей поверхностью, напоминающей плексиглас, наверху в алюминиевом корпусе.

Mac mini на M1X отличается более тонким корпусом и имеет тот же магнитный разъем питания, что и новый iMac

В Mac mini на M1 количество доступных портов было сокращено из-за ограничений, связанных с дизайном Apple Silicon первого поколения. Чип M1X позволит Apple снова предложить полную линейку портов, включая четыре порта USB4 / Thunderbolt 3, два порта USB-A, Ethernet и выход HDMI.

По-видимому, он будет использовать тот же стиль магнитного разъема питания, который Apple дебютировала в iMac M1.

В отчете Bloomberg, опубликованном на прошлой неделе, предполагается, что в новом Mac mini будет установлен чип Apple Silicon следующего поколения с 8 высокопроизводительными ядрами и 2 эффективными ядрами. Ожидается, что этот чип также появится в грядущем обновлении 16-дюймового MacBook Pro.

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