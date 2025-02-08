Mac App Store перестал работать на более старых версиях Apple macOS

Пользователи Mac, работающие на macOS Mojave (10.14) и более ранних версиях, сталкиваются с серьезными проблемами при попытке доступа к Mac App Store. Многие не могут войти в систему или загрузить уже приобретенные приложения.

Проблемы начали возникать примерно 24 января 2025 года после изменений, внесенных Apple в систему квитанций Mac App Store. Затронутые пользователи получают различные сообщения об ошибках, такие как «При входе в систему произошла непредвиденная ошибка».

Разные версии macOS ведут себя по-разному: пользователи Catalina (10.15) и более поздних версий не испытывают затруднений, в то время как пользователи Mojave могут просматривать магазин, но не могут загружать приложения.

Пользователи High Sierra (10.13) сообщают об отсутствии интерфейса, а пользователи Sierra (10.12) сталкиваются с ошибками, мешающими входу.

Проблема, вероятно, связана с изменениями Apple, но точная причина пока не установлена. Для пострадавших пользователей Apple предлагает альтернативные источники установщиков macOS, а сторонние приложения можно скачать напрямую с сайтов разработчиков.