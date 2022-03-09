M1 Ultra превосходит 28-ядерный Intel Mac Pro в первом просочившемся тесте

Первый тест для чипа Apple M1 Ultra появился на Geekbench после сегодняшнего мероприятия, подтвердив, что удвоенный M1 Max действительно способен превзойти самый высокопроизводительный Mac Pro , как утверждает Apple.

Mac Studio с 20-ядерным процессором ‌M1‌ Ultra, получивший маркировку Mac13,2, который был протестирован, получил 1793 балла в одноядерном и 24055 баллов в многоядерном.

Для сравнения, ‌Mac Pro‌ высшего класса с 28-ядерным чипом Intel Xeon W имеет одноядерный балл 1152 и многоядерный балл 19951, поэтому ‌M1‌ Ultra на 21 процент быстрее в этом конкретном сравнении тестов, когда речь идет о многоядерная производительность. Что касается одноядерной производительности, ‌M1‌ Ultra на 56 процентов быстрее, чем 28-ядерный ‌Mac Pro‌.

Apple заявила, что ‌M1‌ Ultra до 60 процентов быстрее, чем 28-ядерный ‌Mac Pro‌, когда речь идет о производительности процессора, поэтому Apple может ссылаться на одноядерные различия в показателях, которые она поделила во время сегодняшнего мероприятия. Это всего лишь один тест, поэтому мы могли видеть, что ‌M1‌ Ultra работает лучше в дополнительных тестах после выпуска 18 марта ‌Mac Studio‌.