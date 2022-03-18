M1 Ultra не превосходит графический процессор Nvidia RTX 3090, несмотря на диаграммы Apple

Несмотря на заявления Apple и диаграммы, новый чип M1 Ultra не может превзойти Nvidia RTX 3090 с точки зрения чистой производительности графического процессора, согласно эталонному тестированию, проведенному The Verge.

Когда был представлен ‌M1‌ Ultra, Apple поделилась диаграммой, на которой новый чип выигрывал у «дискретного графического процессора самого высокого класса» по «относительной производительности», без подробностей о том, какие тесты были проведены для достижения этих результатов. Apple показала, что ‌M1‌ Ultra превосходит RTX 3090 на определенном уровне мощности, но Apple не делится всей картиной с ее ограниченной графикой.

The Verge решила сравнить ‌M1‌ Ultra с Nvidia RTX 3090, используя графические тесты Geekbench 5, и неудивительно, что он не может сравниться с чипом Nvidia, когда этот чип работает на полную мощность. Mac Studio обошла 16-ядерный Mac Pro , но производительность была примерно вдвое меньше, чем у RTX 3090.

Но похоже, что Apple просто не показывает полную производительность конкурента, за которым гонится. Это все равно, что утверждать, что, поскольку ваш электромобиль может потреблять значительно меньше топлива при движении со скоростью 80 миль в час, чем Lamborghini, у него лучше двигатель, не говоря уже о том, что Lambo все еще может двигаться в два раза быстрее.

В остальном ‌M1‌ Ultra впечатляет, и неясно, почему Apple сосредоточилась на этом конкретном тесте, поскольку он несколько вводит клиентов в заблуждение, поскольку не учитывает весь спектр чипов Nvidia.

Apple ‌M1‌ Ultra — это, по сути, два чипа M1 Max , соединенных вместе, и, как подчеркивает The Verge в своем полном обзоре Mac Studio , Apple удалось успешно удвоить производительность ‌M1 Max‌ по сравнению с ‌M1‌ Ultra, что является заметным достижением, чем у других производителей чипов. не может соответствовать.