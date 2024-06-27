M0NESY доминирует в раундах сцепления в начале 2024 года

Илья «m0NESY» Осипов, звездный снайпер G2 Esports, стал игроком, одержавшим наибольшее количество побед в раунде clutch в Counter-Strike 2 за первую половину 2024 года.

Юный вундеркинд сумел одержать победу в 43 турах за свою команду, когда он был последним игроком, остававшимся на поле, опередив своих сверстников из 30 лучших команд по рейтингу HLTV.

Замыкают тройку лидеров clutch kings Дмитрий «sh1ro» Соколов из Team Spirit и Александр «zorte» Загодыренко из команды BetBoom, а Александр «KaiR0N» Анашкин занял пятое место. Другие новости киберспорта и узбекские букмекерские конторы вы найдете на сайте Бетонмобайл.

Доминирование m0NESY распространяется не только на схватки. Он также доказал, что является лучшим в нескольких других ключевых статистических категориях, включая общее количество убийств, разницу между убийствами и смертельными исходами, количество убийств с AWP и процент открытых убийств. Хотя в рейтинге HLTV 2.0 он уступает только Матье «ZywOo» Эрбо, разрыв между ними составляет всего 0,06.

Ранее журналисты HLTV назвали трех главных претендентов на награду «Игрок года-2024», и среди них был m0NESY, а также ZywOo и Данил «донк» Крышковец из Team Spirit.

Возвышение вундеркинда

Исключительная производительность m0NESY в сложных ситуациях была ключевым фактором успеха G2 Esports на ранних этапах эры CS2. 17-летний снайпер продемонстрировал свое хладнокровие и умение принимать решения в условиях огромного давления, часто в одиночку решая исход решающих раундов.

Главный тренер G2 Дэмиен «Малек» Марсель заявил, что, когда команда находится в упадке и на нее оказывается давление, m0NESY, кажется, процветает. Он высоко оценил способность игрока разбираться в игре и делать правильные ходы в моменты, когда ставки высоки, назвав это свидетельством его мастерства и силы духа.

Мастерство m0NESY в обращении с AWP также стало важным преимуществом для G2. Аналитик HLTV Нату отметил, что точный прицел и агрессивный стиль игры m0NESY позволили ему доминировать над своими противниками, набирая впечатляющее количество убийств и процент открытых поражений. Нату описал М0неси как человека, способного в одиночку изменить ход матча, и сказал, что его выступление в первой половине 2024 года было поистине исключительным.

Борьба за трон

С течением года борьба за звание лучшего игрока 2024 года становится все более ожесточенной. Соперники m0NESY, ZywOo и donk, также демонстрируют впечатляющие результаты и приводят свои команды к успеху.

Главный редактор HLTV Нату заявил, что это будет захватывающая битва за звание игрока года. Он объяснил, что m0NESY, ZywOo и donk продемонстрировали свои исключительные навыки и способность повышать уровень своих команд, и будет интересно посмотреть, как пройдет оставшаяся часть года и кто станет абсолютным чемпионом.

Будущее Counter-Strike

Взлет m0NESY и его коллег-вундеркиндов не только привлек внимание сообщества CS2, но и вызвал дискуссии о будущем игры. Опытный аналитик Торин отметил, что конкурентная среда готова к значительным изменениям, поскольку новое поколение игроков расширяет границы мастерства и стратегии.

Главный редактор HLTV Нату заявил, что результаты m0NESY в первой половине 2024 года установили новый стандарт того, что возможно в Counter-Strike. Он описал m0NESY как игрока, который переосмысливает саму игру, и сказал, что будет интересно посмотреть, как он и его коллеги-вундеркинды продолжат расширять границы возможного в ближайшие годы.