«М.Видео» открыла первый в России магазин с управлением со смартфона

Первый инновационный магазин «М.Видео» открыли в ТЦ «МЕГА Химки».

Это двухэтажный магазин, в котором с помощью смартфона клиент может получить дополнительную информацию о товаре, ознакомится с отзывами о нем и получить «персональную» цену.

Новый формат магазина «управляй со смартфона» через специальные QR коды позволяет пользователю использовать все телевизоры и интерактивные панели в магазине в качестве «бесконечной» полки, и выбирать товар, не отходя с места.

В дальнейшем такие магазины появятся в других городах, а до конца года планируется открыть еще 30 таких торговых точек.