«М.Видео» открыла первый в России магазин с управлением со смартфона

«М.Видео» открыла первый в России магазин с управлением со смартфона05.06.2021 00:04
Первый инновационный магазин «М.Видео» открыли в ТЦ «МЕГА Химки».
Это двухэтажный магазин, в котором с помощью смартфона клиент может получить дополнительную информацию о товаре, ознакомится с отзывами о нем и получить «персональную» цену.
Новый формат магазина «управляй со смартфона» через специальные QR коды позволяет пользователю использовать все телевизоры и интерактивные панели в магазине в качестве «бесконечной» полки, и выбирать товар, не отходя с места.
В дальнейшем такие магазины появятся в других городах, а до конца года планируется открыть еще 30 таких торговых точек.
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