«М.Видео» начала принимать предзаказы на экшн Atomic Heart для Xbox и PlayStation

Экшен Atomic Heart от российских разработчиков теперь можно заказать в розничных магазинах «М.Видео».

Игра станет доступна для загрузки с 21 февраля. Сейчас в РФ на нее только принимают заказы, ритейлер предлагает приобрести экшен для консолей Xbox и PlayStation, причем стоимость для платформ одинаковая.

Известно, что версию для Xbox привезут из Германии, а для PlayStation она поступит из Австрии.

Предзаказы также принимает сам разработчик на своем официальном сайте. РС Atomic Heart можно заказать только на площадке VK Play.