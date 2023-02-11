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«М.Видео» начала принимать предзаказы на экшн Atomic Heart для Xbox и PlayStation

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Экшен Atomic Heart от российских разработчиков теперь можно заказать в розничных магазинах «М.Видео».

Игра станет доступна для загрузки с 21 февраля. Сейчас в РФ на нее только принимают заказы, ритейлер предлагает приобрести экшен для консолей Xbox и PlayStation, причем стоимость для платформ одинаковая.

Известно, что версию для Xbox привезут из Германии, а для PlayStation она поступит из Австрии.

Предзаказы также принимает сам разработчик на своем официальном сайте. РС Atomic Heart можно заказать только на площадке VK Play.

Atomic Heart
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