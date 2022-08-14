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«М.Видео»: лишь одна модель iPhone попала в топ-5 самых продаваемых смартфонов весной 2022 года

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В России рынок смартфонов очень сильно изменился. В этом году большим спросом пользуются бюджетные модели.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», самыми продаваемыми смартфонами весны стали аппараты бренда Redmi.

В ТОП-5 самых продаваемых смартфонов числятся Redmi 9A, Redmi Note 10S, Redmi 9C, iPhone 11 и Samsung Galaxy A03.

Стоит обратить внимание, что в лидерах самый дешевый аппарат от Redmi. По данным аналитиков, «М.Видео-Эльдорадо» за шесть месяцев в РФ было продано около 11 млн смартфонов на сумму около 280 млрд рублей.

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