«М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о предзаказе на iPhone 14 с предоплатой 50 тыс. руб

Новые iPhone официально продаваться на российском рынке не будут, Apple сейчас из-за санкций не поставляет свои продукцию в РФ.

Вся техника Apple в Россию сейчас завозится по параллельному импорту, также на прилавках появятся и iPhone 14.

Ранее сообщалось, что на «Авито» начали предлагать оформить презаказ на iPhone 14.

Авторы объявления предлагали внести предоплату за предзаказ, и чтобы избежать незаконных махинаций сервис заблокировал эти объявления.

Теперь «М.Видео» официально предлагает оформить предзаказ на еще не представленную линейку iPhone, причем компания предлагает оформить сертификат, который позволит без очереди приобрести «яблочный» смартфон.

Цена сертификата составляет 50 000 рублей, и владелец сертификата при покупке смартфона получит гарантию 1 год, возможность обмена в течение 30 дней и кешбэк бонусами до 8% от стоимости нового iPhone.

Аналогичные условия есть и у «Эльдорадо». Напомним, презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, в продажу аппараты поступят во второй половине следующего месяца.