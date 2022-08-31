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«М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать отечественную ОС «Ред ОС»

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Отечественные разработчики софта намерены выйти в лидеры уже к середине следующего года, и в этом им поможет отсутствие нужного количества операционной системы и офисного программного пакета от компании Microsoft.

Розничные точки магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» начали своим покупателям предлагать отечественную «Ред ОС» и офисный пакет «Р7-Офис».

«Ред ОС» на базе ОС Linux сейчас стоит 3500 рублей. Серверная версия оценивается в 9500 рублей. Офисный пакет «Р7-Офис» предлагается по цене от 3500 рублей.

В компании «М.Видео–Эльдорадо» отметили, что отечественные программные продукты для людей становятся узнаваемыми и они уже являются конкурентоспособными.

При этом у компании еще сохраняются определенные запасы софта от Microsoft.

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