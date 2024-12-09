«М.Видео-Эльдорадо» запустила услугу выкупа смартфонов

В России стала доступна новая услуга, которая позволяет избавиться от старых смартфонов и выручить за это средства.

Такую услугу запустила компания «М.Видео-Эльдорадо», которая предлагает получить деньги на счет за старый телефон.

Предложение распространяется на устройства 15 брендов, в том числе и популярных Apple, Samsung и Huawei. Подробности о предложении можно выяснить в магазинах компании.

Помимо этого с 1 декабря обновилась и программа трейд-ин. Обе услуги действуют по всей стране за исключением Калининграда и области.

Прием смартфонов осуществляется с учетом определенных условий: устройства не должны быть поврежденными, не включаться или иметь серьезные дефекты. Клиенты могут получить деньги на банковскую карту или через систему быстрых платежей, при этом средства зачисляются мгновенно.

Оценка устройств производится с использованием специального программного обеспечения, что минимизирует человеческий фактор.

Процедура занимает около 15 минут, после чего устройства проходят предпродажную обработку и могут быть выставлены на продажу как восстановленные.