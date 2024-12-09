Главная » Новости

«М.Видео-Эльдорадо» запустила услугу выкупа смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 860 Опубликовано

В России стала доступна новая услуга, которая позволяет избавиться от старых смартфонов и выручить за это средства.

Такую услугу запустила компания «М.Видео-Эльдорадо», которая предлагает получить деньги на счет за старый телефон.

Предложение распространяется на устройства 15 брендов, в том числе и популярных Apple, Samsung и Huawei. Подробности о предложении можно выяснить в магазинах компании.

Помимо этого с 1 декабря обновилась и программа трейд-ин. Обе услуги действуют по всей стране за исключением Калининграда и области.

Прием смартфонов осуществляется с учетом определенных условий: устройства не должны быть поврежденными, не включаться или иметь серьезные дефекты. Клиенты могут получить деньги на банковскую карту или через систему быстрых платежей, при этом средства зачисляются мгновенно.

Оценка устройств производится с использованием специального программного обеспечения, что минимизирует человеческий фактор.

Процедура занимает около 15 минут, после чего устройства проходят предпродажную обработку и могут быть выставлены на продажу как восстановленные.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.