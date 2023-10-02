«М.Видео»: 75% всех проданных игр за 2023 год пришлось на игровые приставки PlayStation

Ведущая ритейлерская сеть «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала свежий отчет о самых популярных физических копиях консольных игр, которые были проданы в России за первые девять месяцев 2023 года. Согласно данным отчета, игры, которые заняли верхние строчки по продажам, включают Cyberpunk 2077, God of War: Ragnarok, Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 11 Ultimate и Atomic Heart.

Интересно отметить, что половина всех продаж пришлась на игры для PlayStation 4, а еще 25% продаж пришлось на игры для PlayStation 5. Xbox и Nintendo Switch занимают доли в 11% и 14% соответственно.

Анализируя данные за последний квартал (июль-сентябрь), можно заметить, что покупатели предпочитали такие игры, как God of War: Ragnarok, The Witcher 3: Wild Hunt, Diablo IV, Hogwarts Legacy и Mortal Kombat 11 Ultimate.