Лу Вэйбин: Xiaomi делает ставки на сегмент премиум-смартфонов

На конференции, посвящённой новому чипу MediaTek Dimensity, Лу Вэйбин, президент отдела мобильных телефонов Xiaomi, заявил, что 2024 год станет амбициозным для компании.

Xiaomi ожидает роста продаж смартфонов премиум-класса на 43% по сравнению с прошлым годом, а продажи модели Xiaomi 15 Pro должны превысить результаты предшественника на 17%.

Компания также намерена выйти на рынок премиум-класса с устройствами стоимостью выше 6000 юаней. В то же время, серия Redmi будет позиционироваться в более высоком ценовом сегменте, сохраняя при этом доступные модели, такие как серия Turbo.

Xiaomi прогнозирует рост мировых поставок смартфонов на 23,5 миллиона единиц в 2024 году. В сотрудничестве с MediaTek было выпущено 734 миллиона устройств, что подчеркивает успешность партнёрства.

Лу Вэйбин отметил, что выход на рынок ультрапремиальных устройств потребует инноваций, особенно в области искусственного интеллекта и технологий камер. Этот стратегический подход позволит Xiaomi повысить конкурентоспособность и укрепить свои позиции на рынке.