Looktech анонсировала революционные смарт-очки с ИИ

Компания Looktech совместно с Wenzhou Moveup Optical Co представила смарт-очки, которые будут продемонстрированы на выставке CES 2025 в январе.

Эти очки не только стильные, но и функциональные, так как они оснащены искусственным интеллектом, способным выполнять множество задач.

Очки могут распознавать объекты, переводить текст, устанавливать напоминания и даже оценивать содержимое вашего холодильника для предложения блюд. Удобные элементы управления позволяют легко взаимодействовать с камерой и музыкальным плеером.

С помощью 13-мегапиксельной камеры пользователи смогут делать высококачественные фотографии и записывать видео в формате 2K. Также предусмотрены функции записи встреч и звонков с последующим предоставлением расшифровок.

Очки имеют автономность до 14 часов и поддерживают Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. Они выполнены в лёгком и прочном корпусе с возможностью выбора различных линз, включая поляризованные и рецептурные.

В рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter они доступны по цене от 209 долларов США, что делает их доступными для широкой аудитории. Доставка ожидается в апреле 2025 года.