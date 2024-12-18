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Looktech анонсировала революционные смарт-очки с ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Looktech совместно с Wenzhou Moveup Optical Co представила смарт-очки, которые будут продемонстрированы на выставке CES 2025 в январе.

Looktech анонсировала революционные смарт-очки с ИИ

Эти очки не только стильные, но и функциональные, так как они оснащены искусственным интеллектом, способным выполнять множество задач.

Очки могут распознавать объекты, переводить текст, устанавливать напоминания и даже оценивать содержимое вашего холодильника для предложения блюд. Удобные элементы управления позволяют легко взаимодействовать с камерой и музыкальным плеером.

С помощью 13-мегапиксельной камеры пользователи смогут делать высококачественные фотографии и записывать видео в формате 2K. Также предусмотрены функции записи встреч и звонков с последующим предоставлением расшифровок.

Looktech анонсировала революционные смарт-очки с ИИ

Очки имеют автономность до 14 часов и поддерживают Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. Они выполнены в лёгком и прочном корпусе с возможностью выбора различных линз, включая поляризованные и рецептурные.

В рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter они доступны по цене от 209 долларов США, что делает их доступными для широкой аудитории. Доставка ожидается в апреле 2025 года.

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