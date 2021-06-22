Было объявлено, что пассажиры лондонского метрополитена смогут получить мобильное покрытие железнодорожной сети к концу 2024 года.

В пресс-релизе Transport for London (TfL) говорится, что столичные станции Oxford Circus, Tottenham Court Road и Bank будут одними из первых полностью связанных станций к концу года, за ними следуют Tottenham Court Road, Euston и Camden Town. конец 2022 года.

Мобильная связь была введена на восточной половине линии Jubilee в марте прошлого года. TfL заявляет, что дополнительная инфраструктура будет поддерживать 5G, а также 4G, но ответственность за поддержку максимальной скорости сети будет нести операторы мобильной связи.

TfL сотрудничает с BAI Communications (BAI), глобальным поставщиком подключенной инфраструктуры 4G и 5G, для подключения так называемых зон покрытия в подземной сети. Более 1242 миль оптоволоконных кабелей, проложенных в туннелях лондонского метрополитена, также улучшат наземное покрытие зданий и другой инфраструктуры за счет установки большего количества мобильных передатчиков.

Источник — Astera.