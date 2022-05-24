Logitech представила механическую клавиатуру и обновленную компьютерную мышь MX Master

Logitech показала новые компьютерные аксессуары – мышь MX Master 3S и клавиатуру MX Mechanical.

Компьютерная мышь MX Master 3S не отличается от оригинальной версии внешне, при этом у нее установлен улучшенный датчик с разрешением 8000 точек на дюйм и тихие кнопки.

Производитель заявляет, что они на 90% тише, чем в предыдущей версии мыши. Logitech MX Master 3S может работать с тремя устройствами.

Клавиатура MX Mechanical получила механические клавиши. Новинка представлена в двух версиях — полноразмерной и «урезанной».

Новая механическая клавиатура будет предлагаться с тремя переключателями — Tactile Quiet, Clicky и Linear.

Не зависимо от версии будет доступно шесть ступеней яркости подсветки, которая автоматически включается если к клавиатуре поднести руки.



На одном заряде механическая клавиатура может проработать до 15 дней, если использовать подсветку, и до 10 месяцев без нее.

На глобальном рынке мышь Logitech MX Master 3S будет предлагаться за 100 долларов, клавиатура Logitech MX Mechanical Mini оценена в 150 долларов, а Logitech MX Mechanical за 170 долларов.