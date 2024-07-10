Logitech представила беспроводную мышь премиум-класса всего за $80

Logitech анонсировала беспроводную игровую мышь Logitech G309 LIGHTSPEED. Ведущий разработчик игровых технологий и оборудования, представил свою новейшую инновацию в игровой индустрии — беспроводную игровую мышь Logitech G309 LIGHTSPEED.

Эта мышь премиум-класса предлагает геймерам два беспроводных подключения, точное отслеживание и надежную производительность в новом форм-факторе.

«Наши технологии LIGHTSPEED и HERO 25K достигли такого уровня развития, что все геймеры, от элитных профессионалов до начинающих игроков, знают, что они могут полностью доверять игровым мышам Logitech G в любой ситуации. В G309 LIGHTSPEED мы внедрили передовые технологии, включая сенсор HERO 25K, совместимость с POWERPLAY и беспроводную технологию LIGHTSPEED, по доступной цене для большинства пользователей» — сказал Уджеш Десаи, вице-президент и генеральный менеджер Logitech Gaming.



Игровая мышь G309 LIGHTSPEED совместима с системой POWERPLAY, позволяющей геймерам заряжать мышь G309 без использования встроенной батарейки типа АА при использовании отдельно приобретаемой системы беспроводной зарядки Logitech G PowerPlay. Это позволяет снизить вес мыши на 18 грамм (вес щелочной батарейки).

Благодаря высокоэффективному сенсору HERO 25K, мышь G309 обеспечивает более 300 часов непрерывной игры при скорости передачи данных 1 мс при использовании всего одной щелочной батарейки типа АА.

В режиме Bluetooth время автономной работы составляет более 600 часов при использовании одной щелочной батарейки типа АА.

Несмотря на множество внутренних технологий, мышь Logitech G309 LIGHTSPEED остается легкой и компактной. Она прочная, весит всего 86 грамм с щелочной батарейкой типа АА и 68 грамм без нее в паре с POWERPLAY.

Logitech G309 LIGHTSPEED доступна для покупки на официальном сайте компании по цене 79,99 долларов.