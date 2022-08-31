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Logitech модернизировал свою самую популярную игровую мышь G502

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Logitech обновила свою самую популярную линейку игровых компьютерных мышей G502.
Сейчас линейка G502 состоит их трех моделей — проводной G502, беспроводной G502 X Lightspeed и проводной G502 X Plus с настраиваемой RGB-подсветкой.

Серия G502 стала легче за счет новых более качественных материалов, также в ней применили оптико-механические переключатели LightForce.

Был еще изменен дизайн и установлен датчик Logitech G Hero 25K. В беспроводной модели начали использовать фирменную технологию Lightspeed для увеличения отклика.

Также в беспроводной мыши есть поддержка ковриков Logitech G PowerPlay с беспроводной зарядкой.

Серия Logitech G502 доступна в черном и белом исполнении. Базовая модель стоит 79 долларов, беспроводная модель оценивается в 139 долларов, а версия с RGB-подсветкой будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 159 долларов.

logitech Logitech G502
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