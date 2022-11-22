Логистический оператор СДЭК запустил продажи восстановленной техники из-за рубежа

Известный по всей России логистический центр СДЭК открыл новую услугу для граждан страны.

Теперь через СДЭК можно купить восстановленную технику из-за рубежа.

Новый сервис CDEK recommerce занимается покупкой восстановленной техники в Европе и США для дальнейшей ее продажи в РФ.

Уже на платформе можно купить технику Apple, а позже появится возможность приобретать товары брендов Huawei и Xiaomi.

В перспективе рассматривают возможность продавать товары Louis Vuitton, Chanel, Gucci и Balenciaga.

Отмечается, что продавать будут технику и товары, которые были возвращены сразу после покупки или у них были небольшие недостатки.

CDEK recommerce товары закупает на площадках Ebay, Amazon, Backmarket, и к примеру ноутбуки можно купить с хорошей скидкой, а вот смарт-часы стоят всего на треть дешевле.