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LoFone анонсировал уникальный гаджет с E-Ink для зависимых от соцсетей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Стартап LoFone представил свой новый гаджет с цветным E-Ink экраном, который разработан для тех, кто хочет сократить время, проводимое в социальных сетях.

LoFone анонсировал уникальный гаджет с E-Ink для зависимых от соцсетей

Создатель стартапа, программист, не использует смартфон уже четыре года. Он сначала добавил в свою «звонилку» приложения WhatsApp и Spotify, но понял, что этого недостаточно, и решил создать LoFone.

Гаджет будет оснащён цветным экраном E-Ink Kaleido, сменным поликарбонатным корпусом и специальной операционной системой, основанной на кастомной прошивке для других смартфонов.

LoFone поддерживает некоторые Android-приложения, но с ограниченными возможностями. Основная идея устройства — помочь людям избавиться от соцсетей и отвлекающих факторов.

LoFone анонсировал уникальный гаджет с E-Ink для зависимых от соцсетей

Аккумулятор и корпус можно будет легко заменить. Устройство также будет иметь камеру (без видоискателя), функции для звонков и сообщений, бесконтактную оплату, Wi-Fi, фонарик, порт для наушников, настраиваемую кнопку и доступ к навигации.

Дата выпуска и цена устройства пока не известны, но разработчик уверен, что его новинка будет «лучше» аналогичных устройств, таких как Minimal Phone и Light Phone.

LoFone анонсировал уникальный гаджет с E-Ink для зависимых от соцсетей

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