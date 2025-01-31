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Loewe представила уникальный телевизор Stellar DR + с задней панелью из лавы

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Компания Loewe обновила свою линейку телевизоров Stellar DR +, добавив версию Lava, которая сочетает OLA-панель MLA с задней панелью из бетона и охлажденной лавы.

Loewe представила уникальный телевизор Stellar DR + с задней панелью из лавы

Этот дизайн придает каждому телевизору уникальный вид, а сам материал считается экологически чистым и устойчивым к коррозии.

Новая модель выделяется матовым черным корпусом и бетонной задней панелью, покрытой 60-микронным слоем лавы. Loewe сохраняет прежние технологии, включая 4K разрешение, частоту 144 Гц и HDR яркость до 1500 нит при использовании OLA-панели от LG.

Loewe представила уникальный телевизор Stellar DR + с задней панелью из лавы

Телевизор поддерживает HDMI 2.1 и VRR, что делает его отличным вариантом для геймеров. Встроенная 80-ваттная звуковая панель с шестью драйверами и 1 ТБ накопитель для записи программ дополняют функциональность устройства. Также доступна моторизованная подставка для регулировки высоты.

Цены на Loewe Stellar DR + Lava начинаются от 3799 евро (388 000 руб.) за 48-дюймовую модель, 4299 евро (439 000 руб.) за 55 дюймов и 5999 евро (613 000 руб.) за 65 дюймов.

Loewe представила уникальный телевизор Stellar DR + с задней панелью из лавы Loewe представила уникальный телевизор Stellar DR + с задней панелью из лавы

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