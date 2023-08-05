«Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки персональных данных клиентов

Компания «Литрес», предоставляющая книжные услуги, сообщила Роскомнадзору о возможной утечке данных своих клиентов и приступила к проведению внутреннего расследования. В субботу пресс-служба книжного сервиса ТАСС сообщила, что информация о платежах клиентов остается защищенной.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о предполагаемой утечке более 3 млн строк данных пользователей «Литрес», включающих их имена, фамилии, адреса электронной почты и пароли.

Пресс-служба компании подтвердила информацию о возможной утечке и заявила, что они уже начали проверку данных и проводят внутреннее расследование, чтобы определить причины и оценить ситуацию. Кроме того, они обратились к Роскомнадзору для уведомления об инциденте.

Представители сервиса заверили, что все меры по защите данных клиентов были предприняты до того, как информация о утечке стала доступна в интернете. Они также подчеркнули, что платежная информация клиентов остается в безопасности, поскольку они не хранят платежные данные пользователей.

В свете событий компания рекомендовала своим пользователям изменить пароли на своих аккаунтах «Литрес». Отмечается, что злоумышленники могут иметь доступ к адресам электронной почты пользователей, поэтому изменение паролей на сервисе и других платформах с использованием схожих паролей является важным шагом для обеспечения безопасности данных.

В случае, если будут обнаружены несанкционированные действия с аккаунтами пользователей, представители компании заверили, что все такие действия будут немедленно отменены по запросу клиента.