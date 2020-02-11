Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite

Представленная Windows 12 Lite является всего лишь безобидной шуткой, так как ее невозможно скачать и установить. К тому же на изображениях продемонстрирована переоформленная Linux.

В сети появился сайт, выполненный в стиле эпохи Web 1.0, на котором разместили изображения и описание якобы новой операционной системы под названием Windows 12 Lite.

На самом деле на сайте опубликовали изображения ОС Linux переделанной под популярную Windows 10.

Скачать и установить Windows 12 Lite невозможно, так как самой ОС не существует и разработчики просто решили разыграть пользователей.