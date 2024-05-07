Линейка смартфонов Pixel 9 будет представлена сразу 5 моделями в 2024 году

По последней информации, компания выпустит целых пять моделей этого устройства в текущем году.

Ходят слухи, что Google активно работает над подготовкой серии Pixel 9, и у них есть достаточно времени до октября для выпуска этих устройств. Теперь стало известно, что в линейке Pixel 9 будет три основные модели: Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 XL, но это еще не все.

Последние данные, полученные изданием Android Central, раскрывают дополнительные сведения о двух новых моделях. Они получили названия Pixel 9 Pro Fold и Pixel 9a. Таким образом, в линейке Pixel 9 будут представлены пять устройств, что является значительным расширением по сравнению с предыдущими поколениями.

Фото чехлов также предоставили более подробную информацию о физическом дизайне смартфонов Pixel 9. Они показывают плоские стороны и сглаженные углы, отказавшись от изогнутого дизайна, характерного для Pixel 8.

Слухи также подтверждают наличие фирменной полосы для камеры на задней панели, но с небольшим изменением. Утечка рендеров моделей Pixel 9 указывает на возможность закругленных концов полосы для камеры, придавая устройствам более эстетичный вид.

В отношении технических характеристик, ожидается, что смартфоны Pixel 9 будут оснащены мощным чипом Tensor G4, который обеспечит высокую производительность и эффективность работы устройств. Отдельные источники указывают на возможность наличия до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 ГБ встроенного хранилища в Pixel 9 Pro.

Камеры также будут в центре внимания. Ожидается, что базовая модель Pixel 9 будет иметь двойную камеру, а Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL будут оснащены тройной камерой на задней панели.