О дате презентации новых флагманов рассказал глава Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю.

По его данным линейка смартфонов Huawei Mate40 дебютирует 22 октября, а подтверждением этих слов еще являются пригласительные на мероприятие, слоганом которого будет Leap Further Ahead.

Уже известно, что серия будет представлена четырьмя моделями, среди которых Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro Plus и Huawei Mate 40 RS Porsche Design (Noah Plus).

Первые два смартфона появятся в пяти вариантах окраса корпуса, а именно черном, белом, жёлтом, зеленом и серебристом.

Цветовая гамма двух других аппаратов не раскрывается. Если говорить о характеристиках, то в Mate 40 и Mate 40 Pro установят экраны AMOLED, а за их автономность будет отвечать АКБ на 4500-5000 мАч.

Процессор используют Kirin 9000, а работать новинки будут под управлением Android 11 с оболочкой EMUI 11. Предварительная стоимость самой младшей версии смартфона в Европе составит 1200-1300 евро.