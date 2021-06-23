Линейка продуктов Vivo H2: S10 появится в следующем месяце

В течение нескольких месяцев Vivo фокусировалась на расширении своей серии смартфонов Y, но это не единственное, чем она занималась. Он также готовится ко второй половине года, когда планирует представить ряд высококлассных продуктов. Если вам не терпится узнать, что китайский бренд планирует на вторую половину года, то вы попали в нужное место.

Подробности плана Vivo H2 были раскрыты китайским лидером, Digital Chat Station, на Weibo. По его словам, в следующем месяце Vivo начнет анонсировать свою вторую половину продукта с серии Vivo S10. Это всего через четыре месяца после анонса серии Vivo S9.

На данный момент информации о Vivo S10 не так много, но мы слышали, что Vivo будет использовать новую компоновку камеры для новой серии. Так что это может быть скорее модернизация дизайна, чем спецификация. Тем не менее, мы ожидаем, что по мере приближения даты запуска появятся более подробные сведения.

Лидер также сообщил, что серии iQOO 9 и Vivo X70 также должны появиться в следующем квартале. Мы уже сообщали, что серия Vivo X70 будет анонсирована в сентябре в партнерстве с Индийской премьер-лигой. Что касается iQOO 9, мы мало о нем знаем, за исключением январского отчета, в котором говорилось, что у телефона будет большая емкость аккумулятора, чем у его предшественника.

Источник также подтвердил, что Vivo выпустит свой первый планшет в этом году вместе с новыми умными часами. Vivo вышла на рынок умных часов в прошлом году с Vivo Watch.

Источник — Astera.