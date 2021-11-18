Линейка OPPO Find X4 может иметь быструю зарядку мощностью 80 Вт

Сегодня известный типстер Digital Chat Station опубликовал на Weibo, что предстоящая линейка Find от OPPO может иметь быструю зарядку 80 Вт, в отличие от его более ранних прогнозов о функции 125 Вт.

В более ранних отчетах Digital Chat Station утверждалось, что OPPO Find X4 Pro будет поставляться с 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3216 x 1440. Он будет иметь частоту обновления 120 Гц, как и Find X3 и Find X3 Pro . В дополнение к этому Digital Chat Station также сообщила, что один телефон из линейки Find X4 будет поставляться с основной камерой Sony IMX766 на 50 МП, телеобъективом на 13 МП с оптическим зумом до 2 раз и микроскопической камерой на 3 МП.

Источник — Astera.