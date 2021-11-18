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Линейка OPPO Find X4 может иметь быструю зарядку мощностью 80 Вт

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Сегодня известный типстер Digital Chat Station опубликовал на Weibo, что предстоящая линейка Find от OPPO может иметь быструю зарядку 80 Вт, в отличие от его более ранних прогнозов о функции 125 Вт.

Линейка OPPO Find X4 может иметь быструю зарядку мощностью 80 Вт

В более ранних отчетах Digital Chat Station утверждалось, что OPPO Find X4 Pro будет поставляться с 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3216 x 1440. Он будет иметь частоту обновления 120 Гц, как и Find X3 и Find X3 Pro . В дополнение к этому Digital Chat Station также сообщила, что один телефон из линейки Find X4 будет поставляться с основной камерой Sony IMX766 на 50 МП, телеобъективом на 13 МП с оптическим зумом до 2 раз и микроскопической камерой на 3 МП.

Источник — Astera.

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