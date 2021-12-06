Линейка iQOO 9 может быть запущена в начале 2022 года

iQOO, как сообщается, работает над серией iQOO 9 флагманских телефонов. Надежный специалист из Китая подтвердил, что поделился слухами о сроках запуска линейки iQOO 9.

Согласно информатору, линейка iQOO 9 может дебютировать на второй неделе января 2022 года. К сожалению, мельница слухов еще не сообщила спецификации iQOO 9.

iQOO анонсировала флагманские телефоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro на чипсетах Snapdragon 888 и Snapdragon 888+ еще в августе этого года. Следовательно, вполне вероятно, что компания может представить смартфоны iQOO 9 и iQOO 9 Pro с разными наборами микросхем.

Компания недавно подтвердила, что выпустит флагманский телефон на базе SoC Snapdragon 8 Gen 1. Есть вероятность, что этот набор микросхем может присутствовать под капотом iQOO 9 Pro. Ванильная модель может не получить такой же чип. Вероятно, компания может использовать Snapdragon 888 или Dimensity 900 для его питания. Ожидается, что мельница слухов распространит дополнительную информацию о серии iQOO 9 в ближайшие недели.

В недавнем отчете утверждалось, что серия iQOO 9 может дебютировать в Индии в феврале 2022 года. Ожидается, что она прибудет с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Ходят слухи, что китайский производитель может анонсировать iQOO Neo6 и iQOO Neo6 SE в этом месяце. Последний, как ожидается, будет оснащен чипсетом Snapdragon 778G +, тогда как Neo6 предположительно будет иметь такие характеристики, как 6,56-дюймовый OLED-дисплей FHD +, 16-мегапиксельная передняя камера, 48-мегапиксельная основная задняя камера Sony IMX598, Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, Android 11, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, два динамика и линейный двигатель.