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Линейка iPhone 13 отличается значительно большей емкостью аккумулятора

01.06.2021 17:15

Новый слух от Weibo, распространенный в Твиттере авторитетным лидером l0vetodream, утверждает, что это емкость батареи для грядущей линейки iPhone 13, показывая, что все iPhone 2021 года будут иметь батареи большего размера.

Линейка iPhone 13 отличается значительно большей емкостью аккумулятора

По слухам, iPhone 13 Pro Max будет иметь батарею емкостью 4352 мАч по сравнению с батареей нынешнего iPhone 12 Pro Max на 3687 мАч. IPhone 13‌ и ‌iPhone 13‌ Pro будут совместно использовать батарею емкостью 3095 мАч по сравнению с 2815 мАч. Самая маленькая модель линейки, iPhone 13‌ mini, будет иметь аккумулятор емкостью 2406 мАч по сравнению с 2227 мАч у iPhone 12 mini.

В устройствах iPhone размер батареи говорит только о части истории батареи устройства. Другая половина сводится к эффективности микросхемы A-серии и других компонентов. Чип A15, который ожидается в iPhone 13, повысит энергоэффективность вместе с батареей большего размера. Согласно слухам, в более дорогих моделях линейки iPhone 2021 года будут установлены батареи большего размера, как и в самом маленьком iPhone 13 mini.

IPhone 12 mini, который является самым маленьким iPhon, произведенным Apple на сегодняшний день, показал низкие показатели продаж по сравнению с другими моделями. Одной из причин может быть меньшая батарея в устройстве, из-за которой батарея не работает целый день. Однако Apple, похоже, решит эти опасения, если этот слух подтвердится.

Батареи большего размера также помогут приспособиться к слухам о включении дисплея ProMotion 120 Гц в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что Apple планирует включить технологию ProMotion в самые современные модели линейки. По сравнению с текущим пиковым значением 60 Гц, дисплей с частотой 120 Гц будет потреблять больше батареи.

Схема грядущей линейки iPhone 13 показывает, что iPhone 2021 года будет более толстым по дизайну. Судя по слухам, увеличение толщины связано с большей емкостью аккумулятора.

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