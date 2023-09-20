Лимитированную PS5 в стиле Marvel’s Spider-Man 2 оценили в России в 90 тысяч рублей

Сеть магазинов DNS начала сбор предварительных заказов на специальную версию PlayStation 5. Консоль и геймпад выполнены в черно-красной тематике игры Marvel’s Spider-Man 2.

Лимитированная PS5 обойдется в 90 тысяч рублей. Это намного дороже обычной модели, цена которой составляет 55-60 тысяч рублей.

В комплекте с консолью пользователи получат возможность загрузить цифровую версию Marvel’s Spider-Man 2.

Дисковую версию игры можно предзаказать за 8999 рублей.

Поставка лимитированной PS5 запланирована на 14 декабря. Так российские геймеры смогут приобрести эксклюзивную тематическую версию приставки.