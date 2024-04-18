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Лимитированная версия смартфона Tecno Camon 30 Premier получила престижную награду

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Серия смартфонов TECNO CAMON 30 получила престижную награду Muse Design Award 2024 за свой уникальный дизайн.

Лимитированная версия смартфона Tecno Camon 30 Premier получила престижную награду

Особенностью моделей Tech Art Leather Edition стало использование экозамши на задней панели, создавая элегантную и экологически чистую атмосферу.

TECNO CAMON 30 Series Tech Art Leather Edition представляет собой сочетание стильного дизайна и передовых функций смартфона. Каждый экземпляр имеет уникальный рисунок на задней панели, что делает его особенным и неповторимым.

Международный конкурс MUSE Design Award, организованный International Awards Associate (IAA), является одним из самых престижных событий в области дизайна.

В этом году конкурс привлек более 8500 заявок со всего мира, и серия TECNO CAMON 30 смогла выделиться и завоевать признание экспертов.

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