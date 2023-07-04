Liliputing: в США разработали полностью американский смартфон Liberty Phone стоимостью $2 200

Смартфоны iPhone всегда считались американскими и эти аппараты любят во всем мире, но они не являются полноценными «американцами», так как их производят за пределами США.

Американская компания Purism представила новый защищенный от взлома и прослушивания смартфон под названием Liberty Phone. По заявлению разработчиков, этот смартфон производится в США при соблюдении самых строгих правил и законов.

Новинка не может похвастаться передовыми технологиями, при этом она стоит дороже топовых моделей от Apple и Samsung.

Liberty Phone получил 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, процессор NXP i.MX 8M на базе четырех ядер ARM Cortex-A53 и 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 720 пикселей.

Также устройство оснастили USB 3.0 Type-C, двумя камерами на 13 и 8 Мп, WiFi 4 и Bluetooth 4, а также 3,5-мм разъем для наушников и поддержкой карт памяти формата microSD. Встроенный аккумулятор имеет емкость 4500 мАч.

Главной особенностью смартфона является операционная система PureOS, которая обладает встроенными функциями защиты конфиденциальности, причем пользователь может на Liberty Phone устанавливать другие дистрибутивы Linux.

В США Liberty Phone уже доступен для покупки по цене 2199 долларов.