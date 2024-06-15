Light Phone представил «антисмартфон» третьего поколения

Новинка уже предлагается для заказа по привлекательной цене, тогда как с выходом на рынок ее стоимость достигнет 799 долларов.

Функциональность Light Phone III ограничена предустановленным набором приложений, включающим звонки, календарь, карты, будильник, подкасты, музыку и таймер. Этот антисмартфон также может работать в режиме точки доступа, позволяя подключать другие устройства к интернету.

Light Phone III — это третье поколение «антисмартфонов», разработанных для того, чтобы помочь пользователям отвлечься от постоянного использования цифровых устройств. Новинка уже доступна для предзаказа на официальном сайте производителя.

Внешне «антисмартфон» отличается минималистичным и функциональным дизайном, напоминающим устройства от компании Nothing. Он оснащен небольшим пластиковым корпусом с почти квадратным AMOLED-дисплеем размером 3,92 дюйма и разрешением 1080×1240.

Дисплей имеет матовое покрытие, не оставляющее отпечатков пальцев. Однако, использование экрана на электронных чернилах (E-Ink) было бы более предпочтительным, так как он значительно продлевает время автономной работы устройства.

На задней стороне «антисмартфона» находится отсек для съемного аккумулятора и один камерный модуль с фокусным расстоянием 50 миллиметров.

Light Phone III работает на бюджетном процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с восемью ядрами и 6 ГБ оперативной памяти. Хотя такая конфигурация не обеспечивает высокую производительность, это не является проблемой для Light Phone, так как он использует проприетарную операционную систему LightOS и не поддерживает сторонние приложения и игры.