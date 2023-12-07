Лидирующий в рейтинге импортозамещения компьютер оказался «импортным»

Согласно информации, опубликованной Cnews, эксперты обнаружили, что российский персональный компьютер RS-Line, который занимает лидирующую позицию в реестре отечественных комплектующих Минпромторга, фактически собран из импортных компонентов.

Компания-производитель компьютера Life Tech утверждала, что использовала исключительно российские комплектующие при сборке. RS-Line получил высокий рейтинг в реестре импортозамещения Минпромторга — 180 баллов. При подсчете баллов значительную роль сыграла материнская плата, предположительно произведенная российским заводом «Элпитех» (50 баллов), а также твердотельный накопитель от GS Group (также 50 баллов). Однако анализ показал, что эти компоненты отсутствуют в компьютере.

Эксперты утверждают, что вместо заявленных материнских плат «Элпитех» в компьютере используются иностранные компоненты, на которые нанесен логотип Life Tech. Аналогичная ситуация с накопителем — вместо заявленного компонента от GS Group в RS-Line установлен китайский аналог.

Согласно правилам, импортные компоненты не учитываются при подсчете баллов импортозамещения, поэтому RS-Line получает всего 80 баллов, что недостаточно для включения в реестр Минпромторга, так как минимальный порог составляет 100 баллов. Тем не менее, тысячи компьютеров RS-Line уже были поставлены в государственные учреждения, и общая сумма госзаказов на эту модель превысила 100 миллионов рублей.

Представители Минпромторга заявили, что будет проведена проверка в отношении компании-производителя Life Tech.