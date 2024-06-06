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Лидером Топ-10 самых мощных iOS-гаджетов в мире стал 12,9-дюймовый iPad Pro с М2

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AnTuTu опубликовали майский рейтинг мощных устройств компании Apple.

Лидером Топ-10 самых мощных iOS-гаджетов в мире стал 12,9-дюймовый iPad Pro с М2

На первом месте в рейтинге оказался планшет iPad Pro с экраном 12,9 дюйма и чипом M2. Он набрал в среднем 2 079 486 баллов. На втором месте располагается 11-дюймовая модель iPad Pro с тем же мощным чипом и результатом 1 941 492 балла.

Третье место занимает 12,9-дюймовый планшет iPad Pro с процессором M1, который набрал немного меньше баллов, чем его старший товарищ, а именно 1 799 715 баллов.

Смартфоны Apple расположились с шестого по десятое место в рейтинге. Лучшим среди них оказался флагманский iPhone 15 Pro, который набирает в среднем 1 516 131 балл.

Рядом с ним расположился премиальный iPhone 15 Pro Max. Оба смартфона оснащены флагманским чипом Apple A17 Pro, который отвечает за их производительность.

Ожидается, что рейтинг за июнь изменится, так как компания провела майскую презентацию, где представила обновленные и новые планшеты.

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