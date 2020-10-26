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Лидар iPhone 12 Pro мгновенно измеряет рост людей

26.10.2020 08:30

В моделях iPhone 12 Pro есть новый сканер LiDAR для расширенной реальности, но датчик также обеспечивает еще одну уникальную функцию: возможность мгновенно измерять рост человека с помощью приложения Measure. Согласно Apple, вы даже можете измерить рост человека в кресле.

Лидар iPhone 12 Pro мгновенно измеряет рост людей

Когда приложение «Измерение» обнаруживает человека в видоискателе, оно автоматически измеряет его рост от земли до макушки головы, шляпы или волос.

Чтобы измерить рост человека, откройте приложение «Измерение» и расположите iPhone так, чтобы человек, которого вы хотите измерить, появлялся на экране с головы до пят. Через некоторое время в верхней части головы человека появится линия с измерением его роста, которое отображается в футах и ​​дюймах или в сантиметрах, в зависимости от того, какая система единиц измерения выбрана в меню «Настройки»> «Мера»> «Единицы измерения».

Кнопка круглого затвора в правом нижнем углу позволяет сделать снимок человека с измерением его роста и поделиться им с ним.

Эта функция доступна только на устройствах со сканером LiDAR, включая модели iPad Pro 2020 года и грядущий iPhone 12 Pro Max.

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